Почему двигатель автомобиля может закипеть и как этого не допустить: подробности

Как ни странно, но зима может не только заморозить автомобиль, но и перегреть его. Собственно, нанести вред двигателю из-за перегрева можно в любое время года.

О том, как не усугубить проблему в случае перегрева двигателя автомобиля, читайте в материале РБК-Украина .

Прежде всего - вы уверены, что ваш двигатель кипит? Что пар над капотом - это не испарения воды или снега, которые попали на выхлопную трубу? Поэтому сначала коротко о видимых признаках перегрева двигателя и кипения его охлаждающей жидкости:

Информационное сообщение или термометр на панели приборов. Обычно критическая температура на шкале обозначается красным сектором. А для общего, как говорится, развития, сообщим, что рабочая (нормальная) температура у современных моторов составляет от 95 до 110 градусов С;

на панели приборов. Обычно критическая температура на шкале обозначается красным сектором. А для общего, как говорится, развития, сообщим, что рабочая (нормальная) температура у современных моторов составляет от 95 до 110 градусов С; Пар над капотом . Даже в летнюю жару, не говоря уже о зиме, испарения кипящего (перегретого) антифриза бывают видимы невооруженным глазом;

. Даже в летнюю жару, не говоря уже о зиме, испарения кипящего (перегретого) антифриза бывают видимы невооруженным глазом; Запах антифриза . Непривычный сладкий аромат кипящей жидкости часто доносится и в салон;

. Непривычный сладкий аромат кипящей жидкости часто доносится и в салон; Нестабильная работа двигателя. Когда горячий антифриз или пар попадут на элементы системы зажигания (бензиновый мотор) или на разъемы проводки (также и дизель), это может привести к перебоям в работе двигателя.

Водителям, в первую очередь пожилых машин, на подобные симптомы следует обращать внимание, поскольку перегрев двигателя - неисправность коварная, ведь часто машина до последнего продолжает движение. А завершается дело часто либо капитальным ремонтом мотора, либо его заменой.

Что делать, когда двигатель кипит

Итак, вы заметили признаки того, что двигатель перегрелся и даже демонстрирует признаки кипения антифриза. Правильно действовать в таком случае будет так:

- Не выключайте сразу двигатель. Если есть возможность (и если это безопасно), не останавливаясь, направьте машину на обочину;

- Освободите двигатель от нагрузки - выключите передачу и оставьте его работать на холостом ходу. Если мотор заглушить, прекратится циркуляция жидкости и ситуация только ухудшится - произойдет локальный перегрев головки и она может деформироваться;

- Включите отопитель салона на максимум и вентилятор климатической установки тоже поставьте на максимум. Радиатор "печки" отдаст часть лишнего тепла мотора в салон;

- Если станет понятно, что температура двигателя не снижается, (возможно, потеряно много антифриза или вышла из строя помпа), двигатель надо останавливать;

- Принимайте решение - вызывать мастеров с СТО, или обращаться за помощью к друзьям, или спасать ситуацию самостоятельно;

- Не открывайте сразу пробку радиатора (бачка)! Пока мотор горячий, это чревато серьезными травмами!

Если вы решите доливать антифриз (как временное средство можно и воду), сначала приготовьте несколько литров жидкости. Накройте пробку большой плотной тряпкой, протянутыми руками медленно открывайте ее и сразу прячьте руки и лицо. Из горловины ударит мощная струя пара и кипятка. Когда она утихнет, убирайте вашу тряпку и медленно доливайте антифриз или воду "до полного". После этого запускайте двигатель и следите за температурой: сначала термометр может показывать высокие цифры, затем стрелка должна упасть.

Коротко

В любой автомастерской вам скажут, что перегрев двигателя во время движения - одна из самых распространенных причин полного вывода мотора из строя. Поэтому, если машина уже имеет за кормой несколько сотен тысяч километров пробега, при каждом визите на СТО не забывайте заказывать мастерам инспекцию системы охлаждения. И не жалейте денег на более качественные запчасти, ведь в этой группе деталей легко наткнуться на непригодные к эксплуатации подделки.

При подготовке статьи были использованы материалыAutoBild иAutocentre.