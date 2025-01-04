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Чего ожидать от курса доллара: прогноз банкира на следующую неделю

Украина, Суббота 04 января 2025 08:30
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Чего ожидать от курса доллара: прогноз банкира на следующую неделю Фото: Курс доллара в январе ожидается в диапазоне 42-42,3 гривен (Виталий Носач, РБК-Украина)
Автор: Александр Белоус
Эксперт: Тарас Лесовой

Начало года существенно не скажется на валютном рынке Украины. Курсовые изменения будут предсказуемыми.

Об этом в комментарии РБК-Украина сказал Тарас Лесовой, начальник департамента казначейства Глобус Банка.

По его словам, принятое решение об изменении учетной ставки НБУ с 13% до 13,5% призвано несколько укрепить гривну, и фактически разгрузить спрос на межбанке.

"То есть, напряжение от возросшего спроса, наблюдавшееся во второй половине декабря, может несколько спасть",- добавил Лесовой.

Как отметил банкир, курсовые изменения будут оставаться контролируемыми и прогнозируемыми.

"Мы предполагаем, что по итогам января официальный курс доллара может вырасти в пределах 0,5-1%, но существует вероятность, что курс будет колебаться в диапазоне 42-42,3 гривен. То есть, курсовые изменения будут максимально приемлемыми", - сказал банкир и напомнил, что в бюджете на 2025 год заложен средневзвешенный курс в размере 45 грн/доллар.

Лесовой сказал, что в январе обычно значительно уменьшается активность граждан на наличном рынке из-за уменьшения бюджетных расходов. Этот чисто сезонный фактор может положительно сказаться на курсовой динамике.

"Итак, несмотря на давление отовсюду, ситуация на валютном рынке будет оставаться удовлетворительной. А декабрьское увеличение учетной ставки может в меру укрепить гривну",- сказал он.

Напомним, курс доллара за 2024 год вырос на 10,7% до максимума - 42,03 грн/доллар. На прошлой неделе курс продолжил рост и обновил рекорд - 42,08 грн/доллар на 6 декабря.

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