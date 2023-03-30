"Чистка" игорного бизнеса продолжится: бюджет может получить до 30 млрд гривен
Игорный бизнес может платить 25-30 млрд гривен налогов в год. За 2022 год суммы будут взысканы, а в дальнейшем все будут платить по закону.
Об этом в интервью РБК-Украина заявил глава финансового комитета Верховной рады Даниил Гетманцев.
"Игорный бизнес - хороший пример. Мы считаем, что от "игорки" мы можем иметь плюс 25-30 млрд гривен. И это мы считаем по объему рынка 2022 года. А имеем всего 1,9 млрд гривен" - сказал он.
По его словам, игорный бизнес полностью работал в "черную". "Вы же знаете эти скандалы - с "Пари-Матч", и это не последнее решение. Я думаю, что в марте мы увидим реальный объем рынка и реальные отчисления в бюджет", - добавил депутат.
По его словам, чистка этого направления будет продолжаться. "Конечно, мы их всех выведем "в белую". Я имею в виду, что мы взыщем за 2022 год и заставим их платить по закону в будущем. Уже есть компании, которые полностью перешли "в белую". Кто этого не сделает - прекратит работу", - рассказал Гетманцев.
Напомним, в начале февраля 2023 года президент Украины Владимир Зеленский подписал закон о запрете пребывания игорного бизнеса на упрощенной системе налогообложения.
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