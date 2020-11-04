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Число жертв землетрусу в Туреччині продовжує зростати

Ізмір, Середа 04 листопада 2020 00:02
Число жертв землетрусу в Туреччині продовжує зростати
Фото: землетрус в Туреччині (twitter com osamabinjavaid)
Автор: Инна Собора

Кількість жертв землетрусу в турецькому Ізмірі досягла 112. Рятувальні операції в зоні стихійного лиха тривають.

Про це повідомляє "Анадолу".

Число поранених становить 1027 осіб, з яких 883 людини вже виписалися з лікарень. 107 осіб були витягнуті з-під завалів у ході рятувальних операцій.

Рятувальники продовжують пошуки потерпілих.

"Ми не втратимо надію, поки не дістанемо з-під завалів останньої людини", - сказав президент країни Реджеп Тайіп Ердоган.

Нагадаємо, 30 жовтня днем у турецькому Ізмірі стався землетрус, який спричинив серйозні руйнування в місті. Епіцентр землетрусу магнітудою 6,6 знаходився біля узбережжя в Егейському морі.

Також РБК-Україна писало, що підземні поштовхи досягли території Греції.

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