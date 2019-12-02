Кількість жертв стрілянини поблизу кордону Мексики зі США збільшилася

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Вже відомо про 21 загиблого

Кількість загиблих в результаті сутичок між поліцією та озброєними членами банди зросла до 21. Про це повідомляє РБК-Україна з посиланням на Reuters.

Зазначається, що уряд північного штату Коауїла заявив, що місцеві силовики вбили в неділю семеро озброєних, додавши ще 10 інших були застрелені під час обмінів у невеликому містечку Вілла Юніон недалеко від кордону Техасу.

Четверо поліцейських також були вбиті та шестеро поранених під час перестрілок в суботу.

Раніше повідомлялося, що поліція Мексики зіткнулася з групою важко озброєних членів банди в північному місті Вілла Юніон, приблизно в 65 кілометрах від кордону з США, в результаті чого загинули щонайменше 10 осіб.

Група в'їхала в місто з населенням 3000 чоловік в колоні пікапів, а близько полудня штурмувала будівлі місцевої міськради.

РБК-Україна писало, що раніше у Мексиці озброєне угруповання напало на більярдний клуб в місті Ірапуто (штат Гуанахуато), в результаті чого загинули восьмеро людей, ще троє отримали поранення.