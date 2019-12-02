ru
ua
News
News
Новини України
Вибори 2019
Світ
Політика
Надзвичайні події
Суспільство
Економіка
Фінанси
Телеком & IT
Енергетика
Інфраструктура
АПК
Спорт
Прес-релізи
Вибори 2019
Вибори 2019
Вибори 2019
Новини
Кандидати в президенти України 2019
Рейтинг партій
Календар виборів
Результати виборів по регіонах України
Екзит-поли
Результати виборів
Вибори 2014
Вибори 2012
Daily
Daily
Daily
Статті
Інтерв'ю
Точка зору
Лонгріди
Lite
Lite
Lite
Спецпроекти
Мода
Краса
Стиль життя
Новини шоу-бізнесу
Афіша
Їжа
Styler
Styler
Styler
Життя
Персони
Події
Новини науки
Курйози
Новости спорта
Телешоу
Фільми і серіали
Війна
Потрібна допомога
Наші автори
Статті

Кількість жертв стрілянини поблизу кордону Мексики зі США збільшилася

Новини » Надзвичайні події     02.12.2019 - 01:55
Кількість жертв стрілянини поблизу кордону Мексики зі США збільшилася
Ілюстративне фото (з відкритих джерел)

Вже відомо про 21 загиблого

Кількість загиблих в результаті сутичок між поліцією та озброєними членами банди зросла до 21. Про це повідомляє РБК-Україна з посиланням на Reuters.

Зазначається, що уряд північного штату Коауїла заявив, що місцеві силовики вбили в неділю семеро озброєних, додавши ще 10 інших були застрелені під час обмінів у невеликому містечку Вілла Юніон недалеко від кордону Техасу.

Четверо поліцейських також були вбиті та шестеро поранених під час перестрілок в суботу.

Раніше повідомлялося, що поліція Мексики зіткнулася з групою важко озброєних членів банди в північному місті Вілла Юніон, приблизно в 65 кілометрах від кордону з США, в результаті чого загинули щонайменше 10 осіб.

Група в'їхала в місто з населенням 3000 чоловік в колоні пікапів, а близько полудня штурмувала будівлі місцевої міськради.

РБК-Україна писало, що раніше у Мексиці озброєне угруповання напало на більярдний клуб в місті Ірапуто (штат Гуанахуато), в результаті чого загинули восьмеро людей, ще троє отримали поранення.

За кермом обстріляного в Києві автомобіля був депутат облради Стрілянина в Лондоні: поліція не виключає теракту
Новини України МексикаСтрільба
News
On Top
Продовжуючи переглядати www.rbc.ua, ви підтверджуєте, що ознайомилися з Правилами користування сайтом, і погоджуєтеся з Політикою конфіденційності
Пропустити Погоджуюся