Число жертв зіткнень у Венесуелі зросло

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Щонайменше 100 людей отримали поранення

Кількість загиблих в результаті зіткнень на кордоні Венесуели з Колумбією зросла до чотирьох. Про це повідомляє РБК-Україна з посиланням на The Guardian.

Зазначено, що ще близько 100 людей отримали травми.

Так, відбулися зіткнення між військовими і місцевими жителями, які підтримують лідера опозиції Хуана Гуайдо.

Нагадаємо, раніше повідомлялося, що венесуельські військові, які підтримують президента Венесуели Ніколаса Мадуро, заблокували кордон з Колумбією, щоб перешкодити доставці гуманітарної допомоги в країну.

Як повідомляло РБК-Україна, у венесуельському районі Сан-Франсиско-де-Бруани військові відкрили вогонь по корінним жителям, які намагалися перешкодити їх проїзду до кордону з Бразилією. В результаті інциденту загинули 2 людини, ще 14 отримали вогнепальні поранення.

Крім того, у місті Санта-Елена-де-Уайрен Національна гвардія Венесуели застосувала сльозогінний газ проти представників корінного індіанського народу пемон.