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Число жертв прориву дамби в Бразилії зросло

Новини » Надзвичайні події    22.02.2019 - 06:34
Число жертв прориву дамби в Бразилії зросло
Ілюстративне фото (AP Photo/Leo Correa)

Особи жертв встановлені

Число загиблих в результаті прориву дамби зросло до 176 осіб. Про це повідомляє РБК-Україна з посиланням на UOL.

Як повідомляється, особи всіх жертв вже встановлені. Число зниклих безвісти, за останніми даними, становить 134 людини.

Зазначимо, дамба, що стримувала воду з відходами металургійної промисловості, зруйнувалася 25 січня у муніципалітеті Брумадинью штату Мінас-Жерайс. Жителі довколишніх будинків були евакуйовані, кілька будівель зруйновано потоками бруду.

За попередніми даними, велике число загиблих в результаті НП частково пояснюється тим, що в момент прориву дамби не спрацювали сирени тривоги.

Нагадаємо, раніше повідомлялося, що в Бразилії число загиблих при прориві дамби в південно-східному штаті Мінас-Жерайс збільшилося до 165 осіб.

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