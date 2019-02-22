Число жертв прориву дамби в Бразилії зросло

Ілюстративне фото (AP Photo/Leo Correa)

Особи жертв встановлені

Число загиблих в результаті прориву дамби зросло до 176 осіб. Про це повідомляє РБК-Україна з посиланням на UOL.

Як повідомляється, особи всіх жертв вже встановлені. Число зниклих безвісти, за останніми даними, становить 134 людини.

Зазначимо, дамба, що стримувала воду з відходами металургійної промисловості, зруйнувалася 25 січня у муніципалітеті Брумадинью штату Мінас-Жерайс. Жителі довколишніх будинків були евакуйовані, кілька будівель зруйновано потоками бруду.

За попередніми даними, велике число загиблих в результаті НП частково пояснюється тим, що в момент прориву дамби не спрацювали сирени тривоги.

Нагадаємо, раніше повідомлялося, що в Бразилії число загиблих при прориві дамби в південно-східному штаті Мінас-Жерайс збільшилося до 165 осіб.