Число жертв пожежі в столиці Бангладеш зросло

Фото: пожежа в Дакка (Twitter, Xinhua Indonesia)

Пожежні повідомляють про 69 загиблих

Кількість жертв пожежу в Бангладеш в житловому будинку в столиці Дакка, різко зросла. Про це інформує РБК-Україна з посиланням на агентство Xinhua Indonesia.

Як повідомляє агентство Twitter, на місці пожежі знайдено вже 69 тел. Причина пожежі з'ясовується, пошуки загиблих і спострадавших тривають.

Місцева влада повідомила BBC що вранці в четвер, 21 лютого, вогонь був узятий під контроль. За словами начальника пожежної служби країни Алі Ахмеда, пожежа могла початися через несправність газового балона, а потім вогонь швидко поширився по будівлі.

Місцевий новинний сайт BDNews24 додав, що на першому поверсі будівлі розташовані магазини пластмас, косметики та парфумерії. На інших поверхах будівлі проживали кілька сімей.



Старий район Чавкбазар в Дацці характерний дуже вузькими вулицями, а житлові будівлі знаходяться всього в декількох метрах один від одного.

Нагадаємо, 18 лютого в Чернігівській області при пожежі в приватному будинку загинули троє малолітніх дітей - 2015, 2016 та 2017 років народження. Будинок горів протягом двох годин, площа пожежі склала 50 квадратних метрів.

12 лютого в результаті пожежі в готелі Arpit Palace в Делі (Індія) загинуло не менше 17 осіб. Крім того пожежні повідомили про трьох постраждалих.