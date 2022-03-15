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Кількість загиблих внаслідок авіаудару по телевежі під Рівним знову зросла

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Рівненська область, Вівторок 15 березня 2022 16:24
Кількість загиблих внаслідок авіаудару по телевежі під Рівним знову зросла Збільшилась кількість загиблих внаслідок авіаудару під Рівним (rivne1.tv)
Автор: Тетяна Самарук

У Рівненській області продовжують розбирати завали на телевежі, по якій вдарили російські окупанти. На жаль, кількість загиблих зросла до 20.

Про це повідомляє РБК-Україна з посиланням на заяву голови Рівненської ОВА Віталія Коваля.

Зокрема, голова повідомив у мережі про результати ліквідації наслідків атаки росіян на телевежу в Антополі.

За словами Коваля, станом на 15 березня, 14:00 жертвами обстрілу росіянами телевежі стали 20 людей, ще 9 - отримали поранення.

На місці атаки російських загарбників продовжують розбирати завали.

Раніше ми повідомляли, внаслідок авіаудару по телевежі під Рівним кількість загиблих зросла до 19.

Також ми писали, що 14 березня о 5:25 російсько-окупаційні війська завдали ракетного удару по Рівненській області. Внаслідок чого була зруйнована телевежа в Антополі та загинуло 9 людей.

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