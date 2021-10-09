Число COVID-випадків в Україні знижується: за добу захворіли менше 16 тисяч осіб
Фото: число випадків COVID-19 в Україні за 8 жовтня впало нижче 16 тисяч (Віталій Носач, РБК-Україна)
В Україні за минулу добу, 8 жовтня, зафіксовано 15 908 підтверджених випадків-19. Це менше, ніж напередодні (16 362 позитивних тестів).
Про це повідомляє РБК-Україна з посиланням на прес-службу МОЗ.
За даними міністерства, за добу госпіталізували 3 571 особу; летальних випадків - 250; одужали - 5 364 осіб.
За останню добу найбільша кількість підтверджених випадків зареєстрована в Одеській (1310), Дніпропетровській (1291), Львівській (1177), Донецькій (1080) та Харківській (984) областях.
За добу протестовано: методом ПЛР - 53 313 осіб, методом ІФА - 10 132 особи, експрес-тестами - 42 584 особи.
- За весь час пандемії в Україні:
- захворіло - 2 529 913 осіб;
- одужало - 2 287 846 осіб;
- летальних випадків - 58 331;
- проведено ПЛР-тестувань - 13 217 913.