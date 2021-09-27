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Посадовці Фонду держмайна можуть бути причетні до незаконної приватизації в Черкаській області

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Київ, Понеділок 27 вересня 2021 13:48
Посадовці Фонду держмайна можуть бути причетні до незаконної приватизації в Черкаській області Фото: до незаконної приватизації об’єкта критичної інфраструктури можуть бути причетні працівники (РБК-Україна)
Автор: Анастасія Рокитна

Державне бюро розслідувань (ДБР) перевіряє інформацію щодо незаконної приватизації стратегічного підприємства в Черкаській області. Оперативники ДБР перевіряють причетність посадових осіб Фонду державного майна України.

Про це повідомляє РБК-Україна, посилаючись на прес-службу Держбюро розслідувань.

Пакет акцій державного підприємства заплановано продати на аукціоні за значно нижчою ціною, ніж його ринкова вартість - приблизно 6 млрд гривень, повідомилив в ДБР.

Правоохоронці зазначили, що через таку приватизацію держава також щорічно недотримувала б щонайменше 180 млн гривень гарантованого прибутку.

"Посадовці ФДМУ, незважаючи на застереження від правоохоронних та державних органів влади, продовжували підготовку до приватизації стратегічного підприємства. Під час проведеня оперативно-слідчих заходів працівники ДБР вилучили документи, що підтверджують протиправну діяльність представників Фонду", - йдеться у повідомленні.

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