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У Чилі стався землетрус магнітудою 5,7 бала

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Чилі, Субота 11 грудня 2021 23:40
У Чилі стався землетрус магнітудою 5,7 бала Фото: у Чилі стався землетрус магнітудою 5,7 бала (Getty Images)
Автор: Анна Полисученко

У Чилі зафіксовано землетрус магнітудою 5,7 бала. Епіцентр землетрусу розташовувався в 39 кілометрах на північ від Ла-Серени на глибині 53 км.

Про це повідомляє РБК-Україна з посиланням на Volcano Discovery.

За попередніми сейсмічними даними, землетрус відчували багато людей в районі епіцентру.

Підкреслюється, що він не повинен був заподіяти значних пошкоджень, крім падіння предметів з полиць і розбитих вікон.

Точна величина, епіцентр і глибина землетрусу можуть бути переглянуті протягом наступних кількох годин або хвилин у міру того, як сейсмологи переглядають дані і уточнюють свої розрахунки.

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