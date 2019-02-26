У Чилі сталися 4 землетруси

Ілюстративне фото (twitter.comBillyNightTrain)

Інформації про постраждалих і руйнування немає

У Чилі сьогодні, 26 лютого, сталися 4 землетруси магнітудою від 4,4 до 5,3. Це випливає із даних Геологічної служби США (USGS), повідомляє РБК-Україна з посиланням на Express.

Як повідомляється, 4 окремі землетруси в Чилі сталися в результаті зіткнення тектонічних плит в Тихому океані.

Так, землетрус магнітудою 5,3 було зафіксовано біля центрального узбережжя Чилі, на північний захід від міста Кокімбо.

За даними Геологічної служби США (USGS), землетрус стався на глибині 9,6 км, що зазвичай може викликати занепокоєння.

Решта землетруси були зафіксовані на рівні 4,9, 4,6 і 4,4 бала сталися на глибині 49,8 км, 38,6 км і 107,8 км.

Інформації про потерпілих і руйнування на даний момент не надходило.

Нагадаємо, 22 лютого на сході Еквадору, в 115 кілометрах на південний схід від міста Палора відбулося потужний землетрус магнітудою 7,5.

Також повідомлялося, що на півдні Філіппін стався землетрус магнітудою 6,0. Епіцентр підземних поштовхів знаходився в 146 кілометрів від міста Сурігао на острові Мінданао.