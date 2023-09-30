Сможет ли Украина бить ракетами Taurus по РФ: что говорят в Бундестаге

Украина сможет атаковать ракетами Taurus военные объекты на российской территории. И это не будет нарушением международного права.

Об этом заявила глава комитета по обороне Бундестага Мари-Агнес Штрак-Циммерман, передает РБК-Украина со ссылкой на N-TV.

Сообщается, что Штрак-Циммерманн в дебатах о поставке крылатых ракет Taurus в очередной раз усиливает давление на немецкого канцлера Олафа Шольца.

"Мы должны немедленно доставить Taurus, поскольку при целевом использовании крылатых ракет украинская армия может серьезно нарушить российскую логистику", - отметила она.

По ее мнению, Шольцу не стоит медлить с поставками.

"Каждый из нас все взвешивает. Но слишком долго откладывая (поставки, - ред.), мы можем продлить страдания", - подчеркнула она.

Штрак-Циммерманн также прокомментировала возможность ударов ракетами Taurus по объектам на российской территории.

"Международное право позволяет Украине атаковать военные объекты на территории российского агрессора. Совершенно независимо от того, где было произведено оружие, и кто его доставил", - добавила политик.

Ракеты Taurus для Украины

Отметим, вопрос передачи крылатых ракет авиационного базирования Taurus обсуждаются уже несколько месяцев. С их помощью Украина получит новые возможности для ударов по тыловым российским позициям, как и в случае Storm Shadow (SCALP).

Немецкие официальные лица говорят, что трехпартийное правительство Германии в принципе одобряет поставки Taurus, но канцлер Олаф Шольц приостановил этот шаг.

Как пишет Bild, украинским военным может понадобиться до трех месяцев для освоения Taurus.