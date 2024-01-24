Способна ли Россия атаковать НАТО во время войны с Украиной: мнение эксперта

Россия, несмотря на войну против Украины, уже готова к гибридным атакам на страны Балтии с проникновением агентуры и последующих диверсий.

Что говорят в НАТО

По мнению немецких экспертов, война России и НАТО может развернуться через 5-8 лет. Министр обороны Германии Борис Писториус доверяет экспертам, впрочем, пока не видит угрозы нападения.

"Мы слышим угрозы из Кремля почти каждый день. В последнее время - в адрес наших друзей в странах Балтии. Поэтому мы должны учитывать, что однажды Россия может напасть даже на страну НАТО", - заявил министр.

Между тем председатель военного комитета НАТО Роб Бауэр призвал вооруженные силы Альянса быть готовыми к войне. В частности к ней, по его мнению, должно готовиться население западных стран. Риск войны против его страны также допустил и министр обороны Швеции Карл Оскар Болин.

Главнокомандующий армии Норвегии Эйрик Кристоферсен назвал следующие 2-3 года окном для усиления противовоздушной обороны, производства ракеты и военной техники.

Тем временем Литва, Латвия и Эстония решили создать совместную оборонную зону на границе с Россией и Беларусью.

"Мы понимаем, что если Россию не остановить в Украине, она может продолжить свою агрессию, и тогда следующими будут страны Балтии... Именно поэтому мы чувствуем холод войны на своей шее", - заявил глава литовского МИД Габриэлюс Ландсбергис.

Генеральный секретарь НАТО Йенс Столтенберг отметил, что не видит прямых угроз членам Альянса, впрочем, блок внимательно следит за страной-террористом.

Что говорят в Украине

"ГУР имеет информацию, и конечно, те сигналы, которые обнародуются, в частности экспертами международных СМИ. Они констатируют тот факт, что РФ действительно является угрозой безопасности в Европе и НАТО", - заявил представитель Главного управления разведки Андрей Юсов.

В то же время секретарь СНБО Алексей Данилов исключает открытие "второго российского фронта", пока враг воюет против Украины.

Мнение эксперта

По словам Мусиенко, Россия уже готова к гибридным атакам против стран Балтии. В том же числе речь идет о проникновении агентуры, "вагнеровцев" для дальнейших диверсий. Таким образом страна-террорист может попытаться спровоцировать дискуссии о том, стоит ли Альянсу применять ст. 5 о коллективной защите.

Также не исключается и вариант с "зелеными человечками", которые, прикрываясь интересами русскоязычных, будут призывать Россию к прямому вторжению.

"И Россия введет свои силы. Даже ценой ослабления давления в Украине, когда поймет, что не может достичь военных целей, что здесь ей грозит поражение. Россияне сместят акцент, чтобы поражение не выглядело тотальным", - добавил он.

Публикации в западных СМИ

Недавно в западных СМИ вышла серия публикаций о планах России напасть на страны НАТО. В частности, были обнародованы сценарии, а также инфографики. Чиновники уже начали призывать готовиться к возможной войне.

Обсуждение началось после публикации немецкого таблоида Bild, якобы получившего секретный документ "Оборона альянса-2025".