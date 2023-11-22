Оставят ли проезд в Харькове бесплатным. Горсовет принял решение

Харьковский городской совет поддержал решение о том, чтобы оставить бесплатным проезд в наземном и подземном коммунальном транспорте города на 2024 год.

Об этом сообщает РБК-Украина со ссылкой на Харьковский городской совет.

Данное решение было принято на заседании в среду 22 ноября. Также известно, что на финансирование транспорта было предусмотрено около 1,2 млрд грн.

""В связи с перераспределением бюджетных назначений увеличены расходы на обеспечение бесплатного проезда в городском пассажирском транспорте на 60 млн. грн. Это обусловлено необходимостью приведения объемов межбюджетных трансфертов в соответствие с постановлениями Кабинета министров Украины и распоряжениями начальника Харьковской областной военной администрации», – рассказали в горсовете.

Метро в Харькове

Отметим, что харьковское метро приостановило работу после начала полномасштабного вторжения России в Украину в феврале прошлого года. Впрочем, уже в мае метрополитен начал снова работать. При этом пассажиры могут пользоваться им бесплатно.

В метрополитене Харькова также проходят занятия для школьников. Ведь это место безопасно для детей в случае атак россиян.

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