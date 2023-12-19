Будут ли закрывать "красную" ветку метро. В КГГА поставили точку в вопросе

В КГГА заявили, что в следующем году в столице будут выполняться работы по усилению опор моста Метро. Но на работу метрополитена это не отразится.

Об этом сообщает РБК-Украина со ссылкой на заявление директора Департамента транспортной инфраструктуры КГГА Руслана Кандибора.

Что сказали в КГГА

"Запланированное на следующий год выполнение работ по усилению опор моста Метро не повлияет на работу метрополитена", - заявил Кандибор.

Он также призвал "не верить лживой информации анонимных Telegram-каналов".

"Сетью распространяется очередная волна лжи, которую медиа распространяют, не разобравшись. На сегодняшний день разрабатывается проектная документация по усилению опор моста. Уже в следующем году запланировано выполнение этих работ. Отмечаю, на работу метрополитена выполнение работ не повлияет. "Красная" ветка метро будет работать в штатном режиме", - отметил директор Департамента транспортной инфраструктуры.

Что этому предшествовало

Напомним, что сегодня в эфире телемарафона глава постоянной комиссии Киевсовета по вопросам бюджета Андрей Витренко заявил, что уже по меньшей мере два года мост Метро находится в "уставшем" состоянии.

Он сказал, при каких обстоятельствах частично может закрыться "красная" ветка метро.

По его словам, если будет подтверждено экспертизой, что мост аварийно опасен, то будет требование закрыть сооружение, которое соединяет два берега. Впрочем, такой сценарий он назвал "апокалиптическим".

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