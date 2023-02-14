Откажется ли Украина от гривни в случае интеграции с ЕС: ответ заместителя главы НБУ

Украина пока не готова отказаться от собственной валюты в случае интеграции с ЕС. Для страны наилучшим вариантом будет сохранение гривны.

Об этом пишет РБК-Украина со ссылкой на слова заместителя главы НБУ Сергея Николайчука в интервью "Украинской правде".

"Думаю, мы к этому еще не готовы и не будем готовы еще достаточно долгое время.

Страны Южной Европы, которые вошли в Еврозону, прежде всего Греция и Португалия, столкнулись со многими проблемами в монетарной сфере. Если их сравнивать со странами, которые оставили собственные валюты, в частности с Чехией и Польшей, то выбор будет явно в пользу последних", - заявил Николайчук.

Как пояснил заместитель НБУ, он слышал от своих коллег из центробанков других стран о планах войти в Еврозону, однако вопрос обязательства является долгосрочным и пока никакие шаги по введению евро не принимаются.

"Для нашей страны иметь собственную валюту, автономную монетарную политику - это скорее благо, чем недостаток. Хотя господин Бендукидзе после революции 2014 года придерживался мнения, что Украине свою монетарную политику лучше передать на аутсорсинг, зафиксировать обменный курс, а в идеале вообще перейти на евро", - отметил заместитель председателя НБУ.

Николайчук добавил, что Бендукидзе не верил в то, что Украина сможет эффективно использовать этот механизм, в связи с чем от него лучше отказаться. Однако с тех пор в стране прогрессировали институциональные способности центрального банка.

"Поэтому, мне кажется, не стоит спешить в направлении отказа от собственной валюты и автономной монетарной политики", - добавил Николайчук.