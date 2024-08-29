Стоит ли покупать китайские автомобили: несколько важных предостережений

Автомобили китайского производства все еще остаются особым сегментом – хотя поводов для этого становится все меньше. Но после первого мнения "Присмотрюсь к "китайцам" у потребителя возникает вторая: "А может не надо?" Попробуем дать ответ.

О том, почему китайские автомобили все еще не приблизились к ведущим автомобильным брендам, читайте в материале РБК-Украина .

На самом деле брендов, по которым можно безоговорочно сказать: "Да, эту машину однозначно можно покупать", в мире не так уж много. На их фоне все остальные марки приходится сопровождать определенными "но" и "если". И в этом плане китайские машины уже сравнялись с большинством других, разве что оговорки у них подчас специфические.

Итак, современного "китайца" можно "брать", если:

Если он новый. Долговечность не конек китайских автопроизводителей – по крайней мере, тех, которые известны в Украине. Речь идет и об основных агрегатах, и о расходных деталях, и о материалах отделки интерьера. Усугубляется вопрос ограниченностью сервисной сети и частой сменой моделей, за которой не всегда успевают поставщики автозапчастей.

Если вы не собираетесь пользоваться машиной много лет. Собственно, это продолжение предварительной оговорки: китайская машина из салона и китайская машина в возрасте 5 – 7 лет – как говорится, две большие разницы. "Китайцу" важно вовремя продать еще и потому, что он теряет в цене гораздо быстрее, чем большинство европейских марок и других азиатских марок.

Если вы хотите что-нибудь современное и яркое. Китайские дизайнеры и конструкторы уже давно и хорошо научились подхватывать свежие тенденции стайлинга и техники. Надувной двигатель прямого впрыска в паре с преселективным роботом – нормальное дело для машины китайской марки. Да и снаружи все они в худшем случае вполне привлекательны.

Если вы хотите получить современное авто за относительно небольшие деньги

Откровенно дешевых китайцев на рынке уже нет, и это хорошо – потому что рост цены пошел на повышение технического уровня и качества изготовления. Но в целом "китаец" все равно будет дешевле самого дешевого одноклассника более известной марки – при том что в первые годы пользования оба без технических проблем.

Если вы не настроены получить машину с кучей систем безопасности

Сложных электронных помощников водителя, приближающих машину к самоуправляемому статусу, на машинах из Поднебесной пока нет. Но в данном вопросе китайцы на верном пути.

Если вы не имеете амбиций относительно владения породистым авто

То, что действительно очень трудно найти среди китайских моделей (хотя такие примеры тоже есть) – благородства в поведении машины и в реакциях на руле и педалях. Такие вещи мало того, что достигаются ценой больших инженерных усилий, так еще и нуждаются в полувековой конструкторской школе – с чем, как известно, у китайских марок пока проблемы.

Кратко

То, чего вы точно не сможете найти в "китайцах" – это статусность и престиж. И это не какие-то эфемерные вещи, это реальная потеря денег при продаже машины после нескольких лет пользования. Мы не хотим сказать, что это большая проблема, к этому просто нужно быть готовым. И еще одна подсказка: старайтесь не выбирать машину от самых дешевых китайских брендов – среди них труднее всего найти добротную и прочную модель. А своя табель о рангах у "китайцев" уже есть – и это, кстати, еще один признак их роста.