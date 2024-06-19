Нужно ли греть двигатель машины перед поездкой: что говорят инженеры и автопроизводители

Вопрос, на который автомобилисты ищут ответы уже четверть века, с тех пор, как появились разумные топливные системы: нужно ли прогревать мотор перед поездкой? И вариантов ответа на него, как ни странно, не один и не два.

Откуда, собственно, взялся вопрос прогрева двигателя? А корень проблемы – в самом принципе работы двигателя внутреннего сгорания: он имеет рабочую температуру не ниже 80 градусов, а зачастую больше 100 градусов. Но чтобы прогреть его до такой температуры, можно простоять на месте с работающим мотором и четверть и полчаса. Это потеря времени и горючего, следовательно, заинтересованность автомобилистов в вопросе не случайна.

Почему плохо "на холодную"

Теория ДВС такова, что только при рабочей температуре он демонстрирует заявленную мощность и максимальный крутящий момент. И только при рабочей температуре расход топлива будет таким, как обещает автопроизводитель в мануале, лежащем с завода в каждом бардачке. К тому же из-за особенностей смазывания деталей холодный агрегат изнашивается сильнее. Наконец, выхлоп непрогретого двигателя наиболее вреден для атмосферы – по крайней мере, в теории.

Что говорит автопроизводитель

Позиция большинства современных автопроизводителей прогревать двигатель не надо. Разве что в сильный мороз и разве что в течение минуты-двух. Мол, электронное управление впрыском горючего и воспламенением вместе с конструктивными мерами компенсируют все угрозы, которыми еще вчера пугала нас езда на холодную. Даже в плане экологии давно уже приняты меры: катализатор расположен максимально близко к камерам сгорания, да еще и горючего для более быстрого прогрева в цилиндры подается больше.

Однако на этом фоне следует учесть, что автопроизводитель хочет подать свою машину как максимально удобную в использовании. А вопрос сокращения ресурса его не волнует, потому что на гарантийный срок двигателя в любом случае хватит.

Что говорят водители

Обычного украинского водителя, честно говоря, не обходит экология – единственное, что для него действительно важно, это время, которое он должен потратить на прогрев на месте, и количество горючего, которое при этом будет выпущено в выхлопную трубу. Поэтому автовладелец чаще всего предпочитает сразу после запуска мотора быстрее трогаться в путь. И разве что угроза сокращения ресурса мотора может его в этой уверенности немного поколебать – и то в случае, если он не собирается эту машину за год – два продавать.

Что говорят инженеры

В холодном двигателе первой прогревается именно камера сгорания и головка блока – зона, где требуется та же рабочая температура. То есть для понижения аппетита "на холодную" прогревать весь мотор необязательно - достаточно, чтобы хотя бы частично прогрелись цилиндр и головка.

И тут немаловажный момент: понятно, что скорость нагрева цилиндра зависит от количества сожженного в нем топлива. А увеличить его количество можно, погрузив двигатель – либо высокими оборотами на холостом ходу, либо заставив его приводить в действие автомобиль, отправившись в путь. Главное при этом не перегружать мотор высокими или слишком низкими оборотами и их частой сменой.

Наконец, многие владельцы дизельных машин скажут вам, что зимой прогревать его двигатель на холостом ходу можно и полдня – нынешние дизели настолько высокоэффективны, что не тратят лишнего тепла, держа тепловой баланс на оптимальном для сгорания топлива уровне. Более того, современному дизелю с современными системами нейтрализации выхлопных газов продолжалась работа на холостом ходу вредна – печально известный сажевый фильтр DPF так забивается быстрее.

Кратко

Итак, предлагаем вам ответ на выбор: