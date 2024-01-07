ua en ru
Вс, 07 января News Daily Styler Travel
Война России с Украиной Контрнаступление ВСУ Зеленский заявления Переговоры России и Украины Беженцам Лица Войны
News Новости Украины Война России с Украиной Мир Политика Происшествия Общество Экономика Финансы Энергетика Инфраструктура Hi-tech Спорт Пресс-релизы
Daily Статьи Интервью Мнения Лонгриды Lite Auto Realty
Styler Жизнь Персоны Происшествия Новости науки Курьезы Новости спорта Телешоу Фильмы и сериалы Война Нужна помощь Наши авторы
Travel Беженцам Новости авиации Отдых в Украине Отдых за рубежом Путеводители Личный опыт Уикенд Мнения

Одобрит ли Конгресс США до февраля финансирование Украины: что говорит спикер Джонсон

США, Воскресенье 07 января 2024 17:36
UA EN RU
Одобрит ли Конгресс США до февраля финансирование Украины: что говорит спикер Джонсон Фото: спикер Палаты представителей Майк Джонсон (Getty Images)
Автор: Карина Левицкая

Республиканцы в Конгрессе США хотят получить от администрации президента Джо Байдена объяснения стратегии Вашингтона в отношении Украины. От этого будут зависеть сроки одобрения нового пакета финансирования Украины.

Об этом заявил спикер Палаты представителей США Майк Джонсон, сообщает РБК-Украина со ссылкой на CBS News.

На вопрос журналиста относительно того, успеет ли Конгресс США договориться о финансировании для Украины до февраля, спикер отметил, что, по его мнению, есть более важные вещи.

"Есть две вещи, которые необходимы: мы должны охранять границу США, прежде чем охранять чью-то еще", - сказал Джонсон.

Он пояснил, что сейчас они ждут от Белого дома информацию и ответы на вопрос о том, что является конечной целью в Украине.

"Если мы получим необходимую информацию и ответы на вопросы о том, что является конечной целью в Украине, и как мы будем ответственно относиться к расходованию этих ресурсов. Белый дом не предоставил нам необходимой информации", - добавил он.

Ситуация с помощью США для Украины

На этой неделе в Белом доме заявили, что у Штатов больше нет средств, чтобы предоставлять Украине новые пакеты военной помощи.

По словам координатора Совета нацбезопасности Джона Кирби, президент США Джо Байден подписал последний пакет помощи в сфере безопасности, на который "у нас есть полномочия по средствам".

В свою очередь спикер Палаты представителей Майк Джонсон заявил, что рассматривает возможность проведения прямых переговоров с президентом США Джо Байденом по вопросам помощи Украине.

В целом Джонсон настаивает на том, чтобы Байден принял целый ряд консервативных иммиграционных изменений, включая новые ограничения на способность президента освобождать мигрантов от депортации и изменения критериев, согласно которым может быть предоставлен убежище.

Срочные и важные сообщения о войне России против Украины читайте на канале РБК-Украина в Telegram.

Читайте РБК-Украина в Google News
Соединенные Штаты Америки
NEWS
Под Мариуполем ВСУ уничтожили полупостроенный россиянами железнодорожный мост, - мэрия
Под Мариуполем ВСУ уничтожили полупостроенный россиянами железнодорожный мост, - мэрия
DAILY
Каких целей достигли ВСУ в Авдеевке и где россияне атакуют в "стиле Жукова": обзор фронта
Данила Крамаренкообозреватель РБК-Украина Каких целей достигли ВСУ в Авдеевке и где россияне атакуют в "стиле Жукова": обзор фронта