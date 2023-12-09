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Могут ли в Украине снова быть блэкауты: что говорит министр энергетики

Украина, Суббота 09 декабря 2023 20:16
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Могут ли в Украине снова быть блэкауты: что говорит министр энергетики Фото: министр энергетики Украины Герман Галущенко (Getty Images)
Автор: Карина Левицкая

Сейчас в Украине есть единственная угроза, которая может привести к системной аварии. И предсказать эту угрозу и ее масштабы - сложно.

Об этом рассказал министр энергетики Герман Галущенко, сообщает РБК-Украина со ссылкой на эфир телемарафона.

"На самом деле, единственная угроза для системной аварии - это атаки россиян. Предсказать уровень атак и когда они будут - это сложно. У меня уже сейчас есть много вопросов, потому что, откровенно говоря, я ожидал другой ситуации на сегодня", - пояснил Галущенко.

В то же время министр отметил, что сейчас на самом деле нет предпосылок для блэкаутов.

"Более того, даже если будет критическое влияние в результате атак на энергосистему, блэкауты могут быть, но будут иметь временный характер", - подчеркнул он.

Блэкауты в Украине

Недавно министр энергетики Украины Герман Галущенко заявил, что в случае ударов российских оккупантов по энергообъектам этого осенне-зимнего периода в стране возможны отключения света. Однако такие "блэкауты" не будут длительными.

Подробнее о рисках отключений света из-за новых массированных ударов кафиров по энергосистеме - читайте в материале РБК-Украина "Что ждет Украину осенью и зимой? Три сценария развития ситуации в энергосистеме".

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