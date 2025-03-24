Можно ли крестить ребенка в пост: в церкви дали ответ

Крещение является одним из важнейших Таинств в жизни христианина, и для его совершения нет никаких временных ограничений. Церковь позволяет крестить ребенка или взрослого в любой день года, независимо от праздников или постов.

Об этом рассказывает РБК-Украина со ссылкой на Православную Церковь Украины (ПЦУ).

Можно ли крестить во время поста

В ПЦУ объясняют, что крещение можно проводить даже в Великий, Петров, Успенский и Рождественский посты, а также в любой церковный праздник. Однако праздничные гуляния в честь крестин в пост не приветствуются - рекомендуется ограничиться скромным угощением.

Может ли крестить мирянин

В случае угрозы жизни человека, когда рядом нет священника, Таинство крещения может совершить любой православный христианин - независимо от пола или сана. Это исключительный случай, ведь крещение открывает путь к спасению и духовной жизни.

Как выбрать день для крестин

Предварительно нужно договориться со священником об удобном времени. Само крещение не имеет ограничений, однако следует учитывать график работы храма и индивидуальные обстоятельства семьи.