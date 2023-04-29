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Достаточно ли Украина получила помощи для контрнаступления: ответ Зеленского

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Суббота 29 апреля 2023 12:14
Достаточно ли Украина получила помощи для контрнаступления: ответ Зеленского Фото: Владимир Зеленский, президент Украины (Виталий Носач, РБК-Украина)
Автор: Сергей Пышкин

Украина на пути к тому, чтобы иметь все необходимое для предстоящего контрнаступления. Хотелось бы дождаться всей обещанной помощи, но бывает, что сроки могут не совпадать.

Об этом пишет РБК-Украина со ссылкой на слова президента Украины Владимира Зеленского во время интервью журналистам.

"Контрнаступление будет и мы готовимся. Я очень верю, что оно будет успешным и мы сможем деоккупировать наши территории. Я не буду говорить подробно когда это будет и каким образом, но скажу честно, да, многие вещи зависят от нас, но есть много деталей в поставках того или иного оружия", - рассказал президент.

По словам Зеленского, все союзники пытаются помочь нашей стране накануне контрнаступления. Бывают случаи, когда чего-то может не хватать, однако Украина на пути к тому, чтобы быть обеспеченной всем необходимым.

"Для нас большой риск, если некоторые вещи не дойдут. Какой риск? То что мы будем идти вперед и деоккупировать? Здесь не будет никаких вопросов и колебаний. Риск в главном, потому что, если недостаточно бронированной техники, то мы понимаем, что будет больше жертв", - добавил Зеленский.

Сегодня оружие для Украины играет решающую роль в деоккупации. Современное вооружение помогает сохранить жизни людей по максимуму.

"Хочется дождаться всего того, что было обещано, однако бывает, что сроки немного не совпадают", - пояснил президент.

Напомним, РБК-Украина писало о том, что, по словам министра обороны Алексея Резникова, Украина в глобальном смысле готова к контрнаступлению. Ожидаются необходимые погодные условия и решения командования.

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