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Будут ли завтра отключения света в Украине: "Укрэнерго" дало прогноз

Суббота 03 августа 2024 18:13
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Будут ли завтра отключения света в Украине: "Укрэнерго" дало прогноз Фото: блекаут в Украине (Getty Images)
Автор: Эдуард Ткач

В Украине в воскресенье, 4 августа, отключения света по графикам не прогнозируются

Об этом сообщает РБК-Украина со ссылкой на Telegram "Укрэнерго".

"Завтра, 4 августа, отключения применяться не будут", - говорится в сообщении.

В "Укрэнерго" добавили, что в случае изменения ситуации в энергосистеме, о мерах ограничения будет уведомлено дополнительно.

Кроме того, энергетики призвали украинцев по возможности пользоваться мощными электроприборами с 11:00 до 15:00.

Отключение света в Украине

Напомним, в Украине начиная с этой недели прекратили выключать электроэнергию по графикам. Это связано тем, что потребление снизилось на фоне похолодания после сильной жары. Также вышли из ремонта два атомных энергоблока.

В Министерстве энергетики Украины сообщали, что благодаря круглосуточной работе энергетиков, энергосистему удалось стабилизировать. По словам заместителя министра энергетики Светланы Гринчук, все энергетические компании проводят масштабную работу по восстановлению поврежденной россиянами энергетической системы.

В то же время, по ее словам, враг продолжает обстреливать энергетику, особенно в прифронтовых регионах. Поэтому здесь энергообъекты находятся под постоянным риском новых атак.

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Укрэнерго
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