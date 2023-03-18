Красный Крест предупредил украинцев о мошенниках: как их определить

В Красном кресте предупредили украинцев о мошенниках, предлагающих "выплаты" после оплаты "юридических услуг".

Об этом пишет РБК-Украина со ссылкой на Telegram-канал Красного креста Украины.

"Сетью распространяется ложная информация о якобы выплатах платежных поручений от Красного Креста Украины на банковские счета граждан после оплаты юридических услуг", - пишет пресс-служба. Для сбора средств людей и их гражданской информации мошенники создали фейковый сайт "Международный фонд помощи Красного Креста". "Красный Крест Украины не имеет никакого отношения к этому сайту, не занимается выплатами таких платежных поручений, а тем более никогда не взимает плату за юридические услуги", - добавляет пресс-служба. Обо всех имеющихся программах и деньгах поддержка информируется на официальном сайте.