Красный Крест предупредил украинцев о мошенниках: как их определить
В Красном кресте предупредили украинцев о мошенниках, предлагающих "выплаты" после оплаты "юридических услуг".
Об этом пишет РБК-Украина со ссылкой на Telegram-канал Красного креста Украины.
"Сетью распространяется ложная информация о якобы выплатах платежных поручений от Красного Креста Украины на банковские счета граждан после оплаты юридических услуг", - пишет пресс-служба.
Для сбора средств людей и их гражданской информации мошенники создали фейковый сайт "Международный фонд помощи Красного Креста".
"Красный Крест Украины не имеет никакого отношения к этому сайту, не занимается выплатами таких платежных поручений, а тем более никогда не взимает плату за юридические услуги", - добавляет пресс-служба.
Обо всех имеющихся программах и деньгах поддержка информируется на официальном сайте.
Напомним, РБК-Украина писало также о том, как оградить свой телефон от нежелательных сообщений и уведомлений.
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