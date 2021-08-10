Чернишов: 11 електронних послуг у  сфері будівництва можна отримати на порталі "Дія"

У Єдиній державній електронній системі у сфері будівництва (ЄДЕССБ), що знаходиться на порталі "Дія", можна отримати 11 послуг. Йдеться, зокрема, про отримання дозволу на виконання будівельних робіт, декларації про готовність до експлуатації об’єктів СС1 та видачу будівельного паспорта.

Про це повідомляє РБК-Україна з посиланням на коментар міністра розвитку громад та територій Олексія Чернишова у Facebook .

"Функціонал Єдиної державної електронної системи у сфері будівництва постійно оновлюється. Наразі на порталі "Дія" доступні 11 електронних послуг у будівництві. У майбутньому опції зростатимуть. Це важливо, адже завдяки діджиталізації у сфері будівництва мінімізується паперовий документообіг та контакт між суб’єктами. Відтак, знижується рівень корупції", - зазначив міністр Олексій Чернишов.

Також на порталі "Дія" можна внести зміни або анулювати дозвіл на виконання будівельних робіт, отримати сертифікат про прийняття об’єкта в експлуатацію тощо.

Аби отримати ці послуги, знадобиться особистий електронний підпис. Далі - потрібно зареєструватися або авторизуватися на порталі "Дія" у "Кабінеті громадянина" та заповнити онлайн-форму на отримання послуги. Статус послуги можна також перевірити у кабінеті.

Інфографіка з сайту Мінрегіону (minregion.gov.ua)