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У Чернівецькій області сім пацієнтів підключені до ШВЛ

Новини » Коронавірус     14.04.2020 - 14:19
У Чернівецькій області сім пацієнтів підключені до ШВЛ
Ілюстративне фото (РБК-Україна)

Всього в області 30 важких пацієнтів з коронавірусом або підозрою

У Чернівецькій області в реанімаційних відділеннях перебувають 30 пацієнтів у важкому стані у зв'язку з коронавірусом, 7 з них підключені до штучної вентиляції легень. Про це повідомили в Чернівецької обласної державної адміністрації.

Повідомляється, що станом на 14 квітня в медичних закладах Чернівецької області знаходиться 294 людини з COVID-19 або з підозрою на захворювання.

"В реанімації лікарні є 30 пацієнтів у важкому стані, з них на апаратах штучної вентиляції легенів - сім", - повідомили в ОДА.

Нагадаємо, раніше повідомлялося, що в Україні за минулу добу виявили 270 нових випадків захворювання коронавірусом. Всього в країні кількість інфікованих COVID-19 збільшилася до 3372.

При цьому в Чернівецькій області було виявлено найбільшу кількість хворих коронавірусом. Станом на 9 ранку в області було лабораторно підтверджено захворювання 546 осіб, 21 з яких видужав.

Також повідомлялося, що за добу в Україні померли 5 осіб з коронавірусом. Всього жертвами COVID-19 стали 98 українців.

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