ru ua
Ср, 19 січня News Daily Lite Styler Travel Auto Realty
News Новини України Коронавірус Олімпіада 2020 Місцеві вибори Світ Політика Надзвичайні події Суспільство Економіка Фінанси Hi-tech Енергетика Транспорт Спорт Прес-релізи
Daily Статті Інтерв'ю Точка зору Лонгріди Travel Відпочинок в Україні Відпочинок за кордоном Путівники Особистий досвід Вікенд Діти Точки зору
Lite Новини шоу-бізнесу Мода Краса Стиль життя Афіша Їжа Auto Світовий автопром Авторинок України Електромобілі Тест-драйви Законодавство Технології та інновації Ретро Курйози
Styler Життя Персони Події Новини науки Курйози Новости спорта Телешоу Фільми і серіали Війна Потрібна допомога Наші автори Статті
Realty Новобудови Вторинний ринок Оренда Заміська нерухомість Комерційна нерухомість Місто Регіони Точка зору Дизайн Зарубіжна нерухомість

У Чернівецькій області підтвердили поширення "Омікрону"

Новость на русском →
Вівторок 18 січня 2022 15:35
У Чернівецькій області підтвердили поширення "Омікрону" Фото: у Чернівецькій області підтвердили поширення "Омікрону" (Getty Images)
Автор: Сергій Пишкін

У Чернівецькій області підтвердили поширення нового штаму коронавірусу "Омікрон". Він циркулює разом з "Дельтою".

Про це пише РБК-Україна з посиланням на пресслужбу Чернівецької обласної державної адміністрації.

До Центру громадського здоров’я були направлені 30 зразків, серед яких у 16 виявили новий штам коронавірусу "Омікрон". Інші ж 14, містили штам "Дельта".

"У області і надалі циркулює "Дельта", яка переважала останні місяці. У той же час, вже поширюється і "Омікрон", - заявила головна санітарка Чернівецької області Наталія Гопко.

Наразі фахівці продовжують дослідження, аби з’ясувати, чи були серед хворих на "Омікрон" пацієнтів важкі випадки.

Читайте РБК-Україна в Google News
Черновицкая область Коронавірус
NEWS
Список професій суттєво скоротять. Зеленський відповів на петицію про військовий облік жінок
Список професій суттєво скоротять. Зеленський відповів на петицію про військовий облік жінок
DAILY
Пенсії, податки, СБУ та олігархи. Які плани у депутатів Ради на 2022 рік
Уляна Безпалькокореспондент РБК-Україна Пенсії, податки, СБУ та олігархи. Які плани у депутатів Ради на 2022 рік