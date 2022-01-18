У Чернівецькій області підтвердили поширення "Омікрону"

У Чернівецькій області підтвердили поширення нового штаму коронавірусу "Омікрон". Він циркулює разом з "Дельтою".

Про це пише РБК-Україна з посиланням на пресслужбу Чернівецької обласної державної адміністрації.

До Центру громадського здоров’я були направлені 30 зразків, серед яких у 16 виявили новий штам коронавірусу "Омікрон". Інші ж 14, містили штам "Дельта".

"У області і надалі циркулює "Дельта", яка переважала останні місяці. У той же час, вже поширюється і "Омікрон", - заявила головна санітарка Чернівецької області Наталія Гопко.

Наразі фахівці продовжують дослідження, аби з’ясувати, чи були серед хворих на "Омікрон" пацієнтів важкі випадки.