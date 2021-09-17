У Чернівецькій області розпочали ремонт ділянки траси до румунського кордону

У Чернівецькій області розпочали ремонт ділянки траси Т-26-01 Чернівці - Вашківці - Путила - КПП "Руська" з під’їздом до КПП "Шепіт". 12 км автошляху від смт. Путила до села Дихтинець відремонтують у рамках програми президента "Велике будівництво".

Про це повідомляє РБК-Україна , посилаючись на прес-службу "Укравтодору".

Повідомляється, що роботи стартували від селища Путила. На сьогодні фахівці вже відфрезерували зруйноване покриття на 7,5 км. На 3 км шляху влаштували щебеневу-піщану суміш, до якої додали спеціальний в’яжучий матеріал, аби укріпити основу дороги. Робочі також виконали роботи з регенерації методом "холодного ресайклінгу" на 2 км та почали замінювати та ремонтувати штучні споруди на з’їздах.

Наразі підрядник перейшов до фрезерування старого зношеного покриття та укріплення основи дороги методом “холодного ресайклінгу”. Далі у планах влаштування нижнього шару з крупнозернистого асфальтобетону та фінішного з ЩМА.

“Окрім того, відремонтуємо 7 невеличких мостів, які розташовані на цьому відрізку. Відновимо 2 підпірні стінки та з нуля збудуємо ще одну, щоб укріпити дорогу. Також вирівняємо узбіччя із рівнем проїжджої частини, зробимо всі з'їзди, нанесемо розмітку, встановимо дорожні знаки, облаштуємо тротуари та сучасне освітлення”, - йдеться у повідомленні служби.

Ремонтні роботи проводять за моделлю "Проектуй-будуй" ("Design&Build"), за якою підрядна організація спочатку проєктує ділянку дороги, а потім її ремонтує.

Трасу Т-26-01 побудували на початку 80-х років минулого століття. Увесь цей час вона утримувалася у проїзному стані лише завдяки експлуатаційному утриманню.

На сьогодні на 300-кілометровому кордоні з Румунією діє тільки один пропускний пункт. В рамках "Великого будівництва" ведуться активні роботи з добудови та запуску в експлуатацію додаткових пунктів, серед яких КПП "Шепіт", а також "Дяківці", "Красноїльськ" і "Руська", розповіли раніше у Чернівецькій ОДА.

Нагадаємо, у 2021 році в рамках програми президента Володимира Зеленського "Велике будівництво" планують відремонтувати та реконструювати чотири з половиною тисячі кілометрів державних доріг та дві тисячі кілометрів місцевих.