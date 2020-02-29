ru
ua
News
News
Новини України
Вибори 2019
Світ
Політика
Надзвичайні події
Суспільство
Економіка
Фінанси
Телеком & IT
Енергетика
Інфраструктура
АПК
Спорт
Прес-релізи
Вибори 2019
Вибори 2019
Вибори 2019
Новини
Кандидати в президенти України 2019
Рейтинг партій
Календар виборів
Результати виборів по регіонах України
Екзит-поли
Результати виборів
Вибори 2014
Вибори 2012
Daily
Daily
Daily
Статті
Інтерв'ю
Точка зору
Лонгріди
Lite
Lite
Lite
Спецпроекти
Мода
Краса
Стиль життя
Новини шоу-бізнесу
Афіша
Їжа
Styler
Styler
Styler
Життя
Персони
Події
Новини науки
Курйози
Новости спорта
Телешоу
Фільми і серіали
Війна
Потрібна допомога
Наші автори
Статті

У Чернівецькій області госпіталізували ще одну людину з підозрою на коронавірус

Новини » Суспільство     29.02.2020 - 17:10
У Чернівецькій області госпіталізували ще одну людину з підозрою на коронавірус
Ілюстративне фото (facebook com airportkiev)

Чоловік з 21 лютого подорожував по Італії

У Чернівцях госпіталізували ще одного пацієнта з підозрою на новий коронавірус. Про це повідомляє прес-служба Чернівецької обласної держадміністрації в соцмережі Facebook.

Повідомляється, що чоловік, якого було госпіталізовано до інфекційного відділення обласної лікарні, з 21 лютого подорожував по Італії.

За даними епідрозслідування, в подорож і при поверненні додому 26 лютого він відчував себе добре. На підвищену температуру і першіння в горлі чоловік скаржиться зі вчора. Госпіталізували його машиною екстреної медичної допомоги. Розпочато вірусологічне обстеження пацієнта.

Нагадаємо, Міністерство охорони здоров'я України повідомило, що станом на 29 лютого в Україні не зафіксовано жодного випадку зараження коронавірусом COVID-19. За даними Міністерства охорони здоров'я, сьогодні у людей, які знаходяться на обсервації в Нових Санжарах, вдруге візьмуть забір аналізів для дослідження на присутність коронавируса. Ні в однієї людини в обсервації не встановлені ознаки гострих вірусних захворювань.

Раніше в Центрі громадського здоров'я повідомляли, що у госпіталізованої українки, яка повернулася з Італії, які не виявили коронавірус. У жодному із зразків аналізів не виявили коронавірус. Також негативні результати були і у двох людей з Чернівецької області.

ВАКС усунув голову Чернівецької облради з посади Підозра на коронавірус у госпіталізованих в Чернівцях не підтвердилася
Новини України Черновицкая область
News
On Top
Продовжуючи переглядати www.rbc.ua, ви підтверджуєте, що ознайомилися з Правилами користування сайтом, і погоджуєтеся з Політикою конфіденційності
Пропустити Погоджуюся