В Чернівецькій області у два рази збільшилося використання онлайн-сервісів при сплаті за газ

Ілюстративне фото (kmu.gov.ua)

Розраховуватись онлайн за газ клієнти "Чернівцігаз Збуту" можуть без черг та із мінімальною комісією

У 2018 році більш як 54 тис. споживачів газу в Чернівецькій області розрахувались за спожите блакитне паливо за допомогою онлайн-платежів. У порівнянні із 2017 роком, кількість електронних розрахунків збільшилась вдвічі, повідомляє прес-служба ТОВ "Чернівцігаз Збут".

Як зазначається, розраховуватись онлайн за спожитий газ клієнти "Чернівцігаз Збуту" можуть без черг та із мінімальною комісією, а в деяких випадках - навіть без комісій. Такі переваги стали основними причинами збільшення використання платіжних інтернет-платформ на Буковині. Розмір комісії при проведенні платежу визначається безпосередньо платіжною системою і не залежить від ТОВ "Чернівцігаз Збут".

"Основна перевага онлайн-платежів це можливість розраховуватись без черг, в будь-який час і незалежно від того де знаходиться клієнт. Все, що потрібно - доступ до інтернету. Тому й зростає популярність онлайн-сервісів оплати за газ, адже це зручно й швидко", - розповідає директор ТОВ "Чернівцігаз Збут" Володимир Ляшенко.

Наразі для користувачів Особистого кабінету 104.ua доступними є п’ять платформ для оплати за газ: MasterPass, iPay.ua, Portmone, Приват 24 та EasyPay. У 2018 році найпопулярнішою серед них стала Portmone, якою скористались майже 30 тисяч клієнтів.

Перелік онлайн-сервісів постійно збільшується. Нещодавно “Чернівцігаз Збут”, до вже наявних платіжних сервісів, додав новий дистанційний канал для оплати за газ - Viber-бот 7104ua. Для реєстрації потрібно просканувати QR-код через месенджер, ввести номер Особового рахунку, суму останньої оплати або номер лічильника. Viber дає можливість здійснювати оплати та керувати до 5-ти особовими рахунками.

Як зазначається, для реєстрації "Особистого кабінету" на сайті 104.ua потрібно тільки знати номер свого особового рахунку та останню суму платежу за газ.