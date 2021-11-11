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Чернівецька область повертає учнів за парти: коли відновиться очне навчання

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Чернівці, Четвер 11 листопада 2021 14:47
Чернівецька область повертає учнів за парти: коли відновиться очне навчання Фото: Чернівецька область повертає учнів за парти (GettyImages)
Автор: Анастасія Рокитна

У Чернівецькій області відновлюється очне навчання. Учні зможуть повернутись за парти з понеділка.

Таке рішення прийняли на засіданні обласної комісії ТЕБ та НС, повідомляє РБК-Україна, посилаючись на трансляцію.

Очне навчання відновлюється 15 листопада.

"З понеділка в Чернівецькій області відновлюють роботу навчальні заклади і одночасно діють всі інші обмежувальні заходи", - йдеться у рішенні комісії.

Зазначимо, наразі Чернівецька область перебуває у "помаранчевій" зоні карантину.

Карантин у Чернівецькій області

З 24 жовтня діють посилені обмеження. Відвідування закладів громадського харчування, спортивних, культурних, розважальних та інших установ, а також користування громадським транспортом можливо лише при наявності COVID-сертифікату. Підходить також ПЛР-тест або експрес-тест, який діє 72 години.

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