Чернівецька область повертає учнів за парти: коли відновиться очне навчання
У Чернівецькій області відновлюється очне навчання. Учні зможуть повернутись за парти з понеділка.
Таке рішення прийняли на засіданні обласної комісії ТЕБ та НС, повідомляє РБК-Україна, посилаючись на трансляцію.
Очне навчання відновлюється 15 листопада.
"З понеділка в Чернівецькій області відновлюють роботу навчальні заклади і одночасно діють всі інші обмежувальні заходи", - йдеться у рішенні комісії.
Зазначимо, наразі Чернівецька область перебуває у "помаранчевій" зоні карантину.
Карантин у Чернівецькій області
З 24 жовтня діють посилені обмеження. Відвідування закладів громадського харчування, спортивних, культурних, розважальних та інших установ, а також користування громадським транспортом можливо лише при наявності COVID-сертифікату. Підходить також ПЛР-тест або експрес-тест, який діє 72 години.