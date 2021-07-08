У Чорногорії затримали автобус з українцями, їх вже відпустили, - МЗС

Сьогодні, 8 липня, на кордоні з Албанією чорногорські прикордонники затримали автобус, в якому перебували 34 українці. Водія і його напарника запідозрили в перевезенні фальшивих грошей.

Про це повідомляє РБК-Україна з посиланням на спікера МЗС України Олега Ніколенка.

"Чорногорські прикордонники затримали сьогодні на кордоні з Албанією туристичний автобус з 34 українськими. Автобус був затриманий у зв'язку з підозрою перевезення одним з водіїв фальшивих грошей", - сказав він.

За його словами, посольство України оперативно звернулося до керівництва прикордонної служби Чорногорії про звільнення українців. "Дипломати також допомогли організувати альтернативну логістику. Згодом 32 українські туристи продовжили маршрут до Албанії на іншому автобусі", - додав.

Ніколенко зазначив, що водій автобуса і його напарник затримані поліцією. Щодо них проводиться розслідування. Українське консульство надає їм необхідну допомогу.