На Чернобильській АЕС рівень радіації в нормі, - гендиректор МАГАТЕ

Генеральний директор Міжнародного агентства з атомної енергії (МАГАТЕ) Рафаель Гроссі розповів про рівень радіації на Чорнобильській АЕС після бойових дій та присутності військової техніки на території ЧАЕС.

Про це повідомляє РБК-Україна з посиланням на відповідну заяву гендиректора МАГАТЕ.

Голова агентства ООН з атомної енергії назвав рівень радіації на ЧАЕС, де кілька тижнів точилися бої після російського вторгнення, нормальним.

За даними AFP, генеральний директор Міжнародного агентства з атомної енергії Рафаель Гроссі заявив журналістам, що багатотижнева окупація Росією об'єкта була "дуже і дуже небезпечною".

"Рівень радіації, я сказав би, нормальний. Були моменти, коли рівні підвищувалися через переміщення важкої техніки, яку російські війська привозили сюди і коли вони йшли", - уточнив Гроссі.

Уточнення. Спочатку агентство AFP у цитаті глави МАГАТЕ вказало, що рівень радіації на ЧАЕС є "аномальним", але потім це слово було виправлене на "нормальний". Видання пояснило цю неточність помилкою при транскрипції.