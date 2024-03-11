В Черновицкой области только 1% должников не имели возможности оплатить потребленную электроэнергию, - поставщик

В Черновицкой области из 900 должников, не платящих за свет, только 10-12 человек захотели реструктуризировать свой долг.

Об этом сообщает РБК-Украина со ссылкой на спикера Черновицкой областной энергоснабжающей компании Лилиану Юнашко.

"Очень многие начали злоупотреблять этим мораторием. Где-то, возможно, они еще увидели какую-то дезинформацию в соцсетях о том, что они имеют право не платить", - сказала она.

Юношу подчеркнула, что когда человек перестает платить счета за потребленную электроэнергию, то сумма его долга начинает накапливаться, а потом все равно придется гасить свои задолженности.

"Мы предлагаем им договор на реструктуризацию. То есть оплата этого долга частями. Но на самом деле если там в первом списке было почти 900 человек на отключение, то есть из них 10-12 человек только захотели заключить этот договор", - подчеркнула она.

Она также добавила, что такое количество желающих реструктуризировать связано с тем, что для того, чтобы заключить такой договор, человек должен показать справку о доходах.

"И мы смотрим на ту справку и видим, что человек действительно может оплатить эту сумму, поэтому так и получается", - подытожила она.

Ранее министр энергетики Герман Галущенко заявлял, что отмена моратория на отключение должников за электроэнергию была необходима для установления справедливости между потребителями.