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В Черновицкой области только 1% должников не имели возможности оплатить потребленную электроэнергию, - поставщик

Понедельник 11 марта 2024 19:40
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В Черновицкой области только 1% должников не имели возможности оплатить потребленную электроэнергию, - поставщик Фото: в Черновицкой области только 1% должников не имели возможности оплатить потребленную электроэнергию (Виталий Носач, РБК-Украина)
Автор: Александр Мороз

В Черновицкой области из 900 должников, не платящих за свет, только 10-12 человек захотели реструктуризировать свой долг.

Об этом сообщает РБК-Украина со ссылкой на спикера Черновицкой областной энергоснабжающей компании Лилиану Юнашко.

"Очень многие начали злоупотреблять этим мораторием. Где-то, возможно, они еще увидели какую-то дезинформацию в соцсетях о том, что они имеют право не платить", - сказала она.

Юношу подчеркнула, что когда человек перестает платить счета за потребленную электроэнергию, то сумма его долга начинает накапливаться, а потом все равно придется гасить свои задолженности.

"Мы предлагаем им договор на реструктуризацию. То есть оплата этого долга частями. Но на самом деле если там в первом списке было почти 900 человек на отключение, то есть из них 10-12 человек только захотели заключить этот договор", - подчеркнула она.

Она также добавила, что такое количество желающих реструктуризировать связано с тем, что для того, чтобы заключить такой договор, человек должен показать справку о доходах.

"И мы смотрим на ту справку и видим, что человек действительно может оплатить эту сумму, поэтому так и получается", - подытожила она.

Ранее министр энергетики Герман Галущенко заявлял, что отмена моратория на отключение должников за электроэнергию была необходима для установления справедливости между потребителями.

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Электроэнергия Черновицкая область
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