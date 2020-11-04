В Чернігівській області до кінця року планують відремонтувати 195,9 км доріг

Фото: ремонт доріг (facebook.com)

У Чернігівській області до кінця року буде відремонтовано 195,9 км доріг державного значення, серед них - траса Н-07 Київ - Суми – Юнаківка.

Про це повідомив Юрій Голик у Facebook.

За його словами, дорога проходить по території Київської, Чернігівської та Сумської областей, пов'язуючи столицю з пунктом пропуску на кордоні з РФ.

Роботи йдуть і вдень, і вночі. На опублікованих Голиком фото видно, як укладають асфальтобетон на 154-км траси.

До 2020 року планують капітально відремонтувати 15 км траси М-07 в Чернігівській області.

Крім того, реконструюють чотири мостових переходів.

Нагадаємо, раніше Юрій Голик показав, як виглядає масштабне будівництво об'їзної дороги навколо Дніпра по програмі "Велике будівництво".