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В Черниговской области пограничники достали мужчину из-под завалов после удара РФ (фото)

Черниговская область, Суббота 09 марта 2024 20:39
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В Черниговской области пограничники достали мужчину из-под завалов после удара РФ (фото) Фото: пограничники достали мужчину из-под завалов (Getty Images)
Автор: Карина Левицкая

Правоохранители Черниговской области совместно с пограничниками эвакуировали в больницу раненого в результате обстрела мужчину.

Об этом сообщает РБК-Украина со ссылкой на Государственную пограничную службу Украины и полицию Черниговской области.

По данным пограничников, сегодня после обеда россияне попали по одному из домохозяйств в Семеновской общине. В результате взрыва рухнул потолок погреба, в котором находился 51-летний мужчина. В результате этого мужчине травмировало ноги.

"Пограничники и полицейские помогли мужчине выбраться из опасной зоны и эвакуировали его в больницу", - объяснили в ГПСУ.

Пострадавшему мирному мужчине оказывается медицинская помощь.

Напомним, мы писали, что сегодня правоохранители эвакуировали мужчину, который пережил два "прилета" в собственный дом. Во время последнего вражеского удара обломки застряли в одежде потерпевшего.

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