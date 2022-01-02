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У Черкаській області прорвало шлюз греблі

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Черкаська область, Неділя 02 січня 2022 02:21
У Черкаській області прорвало шлюз греблі Фото: в Черкаській області прорвало шлюз греблі (facebook.com/cherkasypolice)
Автор: Анна Полисученко

У Золотоніському районі, в селі Маркизівка Новодмитрівської територіальної громади Черкаської області, сталася аварія. Частково зруйнувалася нижня частина шлюза греблі на річці Золотоношка.

Про це повідомляє РБК-Україна, посилаючись на поліцію Черкаської області.

"О 17:45 годині до оперативно-координаційного центру ГУ ДСНС України в Черкаській області та Головного управління Національної поліції в Черкаській області надійшло повідомлення про те, що в Золотоніському районі, в селі Маркізівка ​​Новодмитрівської територіальної громади, сталося часткове руйнування нижньої частини річці Золотоношка. З місця руйнування виходить потік води шириною близько 4 метрів та глибиною близько 30 сантиметрів", - говориться в повідомленні.

Наразі на місці події проводяться заходи для зміцнення греблі бетонними плитами. Ситуація контрольована.

Загрози підтоплення домоволодінь та городів населення немає.

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