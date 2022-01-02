У Черкаській області прорвало шлюз греблі
У Золотоніському районі, в селі Маркизівка Новодмитрівської територіальної громади Черкаської області, сталася аварія. Частково зруйнувалася нижня частина шлюза греблі на річці Золотоношка.
Про це повідомляє РБК-Україна, посилаючись на поліцію Черкаської області.
"О 17:45 годині до оперативно-координаційного центру ГУ ДСНС України в Черкаській області та Головного управління Національної поліції в Черкаській області надійшло повідомлення про те, що в Золотоніському районі, в селі Маркізівка Новодмитрівської територіальної громади, сталося часткове руйнування нижньої частини річці Золотоношка. З місця руйнування виходить потік води шириною близько 4 метрів та глибиною близько 30 сантиметрів", - говориться в повідомленні.
Наразі на місці події проводяться заходи для зміцнення греблі бетонними плитами. Ситуація контрольована.
Загрози підтоплення домоволодінь та городів населення немає.