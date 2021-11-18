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У Черкаській області відремонтували ще одну ділянку найдовшої траси

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Черкаси, Четвер 18 листопада 2021 17:21
У Черкаській області відремонтували ще одну ділянку найдовшої траси Фото: у Черкаській області відремонтували ще одну ділянку траси Н-16 (прес-служба)
Автор: Наталія Гурковська

У Черкаській області завершили ремонт 10-кілометрової ділянки траси Н-16 "Золотоноша - Черкаси - Сміла - Умань" від села Соколівочка до колишнього аеродрому поблизу Тального. Найдовшу автодорогу області відновлюють у рамках програми президента Володимира Зеленського "Велике будівництво".

Про це пише РБК-Україна з посиланням на прес-службу Черкаської ОДА.

"Від Тального до Соколівочки не бездоріжжям, а комфортною дорогою. Подивіться, який вигляд тепер має колись ненависний водіями шлях між цими населеними пунктами. Ями і вирви - в минулому", - зазначив голова Черкаської ОДА Олександр Скічко.

У Черкаській області відремонтували ще одну ділянку найдовшої траси

Він додав, що за 2 роки в рамках президентської програми національну трасу Н-16 відновили практично по всій протяжності.

"Наразі лишається одна ділянка - обхід Білозір’я. Однак тендер уже проведений. Ремонт розпочнеться навесні 2022 року", - додав очільник області.

Нагадаємо, в рамках програми президента Володимира Зеленського "Велике будівництво" за підсумками 2019-2021 років планують оновити 13 тис. км доріг по всій Україні. А в планах до кінця 2024 року - зробити 24 тис. км.

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Велике будівництво
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