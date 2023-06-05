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В Черкасской области назначили нового руководителя прокуратуры

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Понедельник 05 июня 2023 18:21
В Черкасской области назначили нового руководителя прокуратуры Фото: новый руководитель Черкасской прокуратуры Игорь Домущей и замгенпрокурора Виктория Литвинова (t.me/pgo_gov_ua)
Автор: Валерия Полищук

В Черкасской области назначили нового руководителя прокуратуры. Им стал Игорь Домущей.

Об этом сообщает РБК-Украина со ссылкой на пресс-службу Офиса генпрокурора.

Заместитель генпрокурора Виктория Литвинова заявила, что новоназначенный руководитель имеет достаточный опыт работы на прокурорских должностях. Он сможет обеспечить надлежащую реализацию функций прокуратуры и выполнение поставленных задач в условиях борьбы с российским агрессором.

При этом отмечается, что сегодня основными задачами для всех органов правопорядка является документирование и расследование военных преступлений государство-агрессора на территории Украины.

Помимо этого усилия прокуратуры направлены на противодействие преступлениям против основ национальной безопасности.

Игорь Домущей

Игорь Домущей получил образование в Одесской государственной юридической академии. В органах прокуратуры работает с 1998 года. Трудовую деятельность начал в Николаевской области, где проработал 19 лет.

В 2017-2018 годах работал первым заместителем руководителя Мелитопольской местной прокуратуры Запорожской области. С 2018-го по 2020 год занимал различные должности в прокуратуре Одесской области. До назначения возглавлял Болградскую окружную прокуратуру в Одесской области.

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