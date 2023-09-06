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"Черкасские Мавпы" объявили о переходе необстрелянного американца

Черкассы, Среда 06 сентября 2023 15:27
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"Черкасские Мавпы" объявили о переходе необстрелянного американца Фото: Джейлен Далкорт еще не выступал на взрослом уровне (sjsuspartans.com)
Автор: Антон Федорцив

Американский баскетболист Джейлен Далкорт присоединился к рядам "Черкасских Мавп".

Об этом сообщает РБК-Украина со ссылкой на официальный сайт клуба.

Защитник стал пятым новичком черкащан в межсезонье. Адаптироваться к новым условиям он будет вместе с соотечественником Фостером, усилившим "Мавп" раньше.

Далкорт сезон 2022/23 провел в составе команды Университета Луизианы в Лафайетте. Средние цифры защитника – 5.9 очков и 1.3 подбора за 16.3 минут на паркете. Он также стал третьим в составе "Луизианы-Лафайетта" за трехочковыми бросками.

На ученическом уровне Далкорт выступал за среднюю школу Лафайетта. Первый же курс колледжа отыграл в Таллахасси, а второй – в Западном общественном колледже Айовы. На юниорском уровне играл в Сан-Хосе, а в Университете Луизианы в Лафайетте задержался на два года.

Ранее "Мавпы" отрапортовали о новых контрактах пятерки баскетболистов. Выступления в составе черкасчан продолжат защитники Руслов, Кузнецов и Фесун, центровой Скира и нападающий Назаренко. Тренером команды остался Артем Слипенчук.

К слову, ранее Михайлюк подписал контракт с "Бостоном" на новый сезон НБА.

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