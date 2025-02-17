Из-за нового регулирования фармрынка бюджет может потерять 8 млрд гривен налогов, - эксперт

Об этом заявил экономический эксперт Сергей Лямец, сообщает РБК-Украина со ссылкой на его Facebook .

По его подсчетам, из-за нововведений, в том числе, ограничения наценок в 8% для дистрибьюторов и отмены маркетинговых соглашений между производителем и аптечными сетями, бюджет ежегодно недополучит минимум 7,7-8 млрд грн налоговых поступлений.

"По данным моих источников, речь идет о не менее 7,7 млрд грн в год так называемых недополученных налогов. Откуда такие цифры? Смотрим. Только пять крупнейших розничных аптечных сетей в 2024 году уплатили более 4,5 млрд грн налогов. Скажу больше, уплата аптечными сетями налогов растет ежегодно. В 2024 году к 2023-му составила 20%. В целом, по данным моих источников, все розничные сети лекарств в 2024 году уплатили налогов на 7,6 млрд грн. А оптовики - еще больше. Причина очень понятна: в очередной раз выросли обороты рынка. Итак, в 2024 году обороты рынка лекарств в аптеках наверняка превысили 200 млрд грн. Учитывая эти показатели, мы могли предположить, что в 2025 году суммы налоговых поступлений могли быть еще больше. Но - не будут", - заявил эксперт.

По его словам, терять будут как розничный, так и оптовый фармсектор.

"Традиционную большую прибыль заменит ограниченная наценка на лекарства, а 20% НДС также заменят ставкой 7%. То есть, уменьшится и сумма, с которой уплачиваются налоги, и сам процент налога. Умножьте упомянутые выше ограничения на 200 млрд грн - и получите существенное снижение в налоговых сборах", - указал Лямец.

Кроме того, производители и импортеры всегда инвестируют в маркетинговые услуги на продвижение товара в ритейле. Однако, из-за постановления КМУ эти вложения оказались под запретом, то есть с них 20% НДС налог тоже не будет уплачиваться. Как указывает эксперт, ориентировочно налоговые поступления от розничной торговли уменьшатся на 70%, что в абсолютных цифрах равно примерно 5,3 млрд грн в год.

"Оптовая торговля тоже получила от Кабмина "разнарядку" - уложиться в 8% наценки. Фактически, их наценка уменьшится на четверть и будет ограничена квотами, а это приведет к снижению налоговых поступлений в 2,4 млрд грн. Вместе, прогнозируемые потери налогов на розничной и оптовой торговле составят почти 7,7 млрд грн в год. Меньшие потери от нововведений понесут производители, но их налоговые поступления уменьшатся из-за снижения отпускной цены. По некоторым предположениям, оно составит около 2%. Это найдет отражение в минус 60-70 млн грн налога на прибыль. Плюсуем и эту сумму. Получается, что общие потери бюджета в 2025 году составят около 8 млрд грн", - отметил Лямец.

Кроме того, отмена маркетинговых соглашений, которые ранее обеспечивали скидки на лекарства, создаст риски банкротств среди аптечных сетей, сокращение персонала и общего падения лекарственного ассортимента.

Эксперт предостерегает, что ограничение конкуренции неизбежно приведет к дефициту препаратов и дальнейшему подорожанию лекарств.

"Любое административное вмешательство в работу рынка завершается повышением цен. Вследствие сужения рынка обычно рынок концентрируется в руках крупнейших игроков. Концентрация означает увеличение рыночной власти. Далее - повышение цен тем или иным способом. В нашем случае, в конце концов закончится подорожанием лекарств", - подчеркнул он.

В то же время Лямец напомнил, что отмена маркетинговых договоров противоречит европейской практике, где такие соглашения являются стандартным инструментом розничной торговли. Лямец считает, что вместо административных запретов следовало разработать механизм регулирования цен совместно с участниками рынка.