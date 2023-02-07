Из-за НКРЭКУ "зеленая" энергетика Украины на грани банкротства, - инвесторы

Национальная комиссия по вопросам энергетики и коммунальных услуг своими решениями сознательно ведет отрасль зеленой энергетики к банкротству, несмотря на то, что эта отрасль является приоритетной для энергетического восстановления Украины.

Об этом сообщает РБК-Украина со ссылкой на директора Ассоциации солнечной энергетики Украины Артема Семенишина.

По его словам, по результатам 2022 года, уровень расчетов перед производителями электроэнергии по ВИЭ составил чуть более 50%, в денежном эквиваленте - это 12,4 млрд грн.

"Такие большие долги - это, в первую очередь, следствие утверждения дефицитного тарифа на передачу в предыдущие годы, о чем постоянно говорили участники рынка возобновляемой энергетики, однако это часто игнорировалось со стороны НКРЭКУ", - заявил Семенишин.

Он подчеркнул, что ошибки не учтены и сейчас закладываются новые условия для ухудшения ситуации. Например, НКРЭКУ два квартала с начала войны не пересматривала утвержденный размер "зеленого тарифа" в соответствии с актуальным курсом валюты, в нарушение норм законодательства.

"В таких условиях может начаться волна банкротств предприятий возобновляемой энергетики, если не удастся быстро достичь взаимопонимания с банками", - отметил директор АСЕУ.

Он также добавил, что в сентябре 2022 года НЭК "Укрэнерго" брало на себя обязательство перед производителями ВИЭ выплатить долги за ограничения, однако до сих пор около 3 млрд грн долгов уплачено не было.

"Жизнь производителей электроэнергии по ВИЭ существенно усложняется. И это в то время, когда мы и так теряем мощности объектов традиционной генерации из-за оккупации и разрушения… Зато ответственные государственные органы недальновидно пытаются "утопить" сектор ВИЭ, сохраняя искусственный кризис неплатежей на рынке" электроэнергии", - сказал Семенишин.

Напомним, госпредприятие "Гарантированный покупатель" не смогло рассчитаться с "зеленой" генерацией за половину электричества в 2022 году. Самый низкий уровень расчетов сформировался в марте-июле 2022 г. и находился в промежутке 20-32%. Чуть более высокий уровень выплат был в августе (46,4%), сентябре (65,3%) и октябре (73%). Только в январе, феврале, ноябре и декабре уровень выплат превысил 90%.

Ранее президент Владимир Зеленский заявил, что Украина стремится стать хабом "зеленой" энергетики для Евросоюза.