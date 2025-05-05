ua en ru
Пн, 05 мая News Daily Styler Travel
Война в Украине Зеленский заявления Мирные переговоры Дональд Трамп
News Новости Украины Война в Украине Мир Политика Происшествия Общество Экономика Финансы Энергетика Авто Tech Спорт Пресс-релизы
Daily Статьи Интервью Мнения Travel
Styler Жизнь Персоны Происшествия Новости науки Курьезы Новости спорта Телешоу Фильмы и сериалы Война Нужна помощь Наши авторы
Контакты Команда О компании Редакционная политика

Из-за пошлин Трампа: Subaru сократит производство авто в США

Понедельник 05 мая 2025 14:22
UA EN RU
Из-за пошлин Трампа: Subaru сократит производство авто в США Фото: Subaru сократит производство авто в США (media.subaru.com)
Автор: Константин Широкун

Subaru уменьшит производство новых авто в США после "тарифных войн" президента США Дональда Трампа. Необычный ход оказался вынужденным: из-за ответных пошлин Канады компании выгоднее ориентироваться на японское производство и поставлять машины в Северную Америку через океан.

Об этом сообщает РБК-Украина со ссылкой на Automotive News.

Так, в 2024 году из 68 тысяч новых автомобилей Subaru, проданных в Канаде, около 26% было собрано в США. Теперь структуру импорта придется пересмотреть, а объемы производства в Штатах сократить.

В Subaru заявили, что реорганизация структуры импорта позволит защитить компанию от тарифных войн между США и Канадой. По данным инсайдеров, замещение импорта не пройдет бесследно: из-за сокращения объемов производства на американской площадке придется увольнять персонал.

Больше всего пострадает кроссовер Subaru Outback: сейчас его собирают в Индиане, но для Канады импорт окажется не выгодным, поэтому объемы придется уменьшить. План японской марки предусматривает сокращение поставок из США в Канаду: к началу 2026 года доля импорта из соседней страны уменьшится с 26% до 10%.

"Тарифные войны" также могут повлиять на продажи Subaru Outback седьмого поколения, дизайн которого и так неоднозначно оценили поклонники марки. На североамериканский рынок новинка должна выйти в конце 2025 года. Хотя нельзя исключать, что через полгода ситуация с пошлинами изменится.

Срочные и важные сообщения о войне России против Украины читайте на канале РБК-Украина в Telegram.

Читайте РБК-Украина в Google News
Subaru Автомобильный рынок
NEWS
Мир еще далеко? Что говорят Трамп, Зеленский и Путин о войне в Украине
Мир еще далеко? Что говорят Трамп, Зеленский и Путин о войне в Украине
DAILY
Что Украина пообещала США в соглашении о недрах и как будет работать Фонд восстановления
Дмитрий Сидоров, Юрий Дощатов Что Украина пообещала США в соглашении о недрах и как будет работать Фонд восстановления