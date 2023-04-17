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Из-за действий оккупантов в Мариуполе может начаться мор рыбы в Азовском море, - горсовет

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Мариуполь, Понедельник 17 апреля 2023 19:10
Из-за действий оккупантов в Мариуполе может начаться мор рыбы в Азовском море, - горсовет Фото: Оккупант (GettyImages)
Автор: Дмитрий Браславский

Российские оккупанты уничтожают экосистему Азовского моря. Из-за неосторожного "строительства" в городе может произойти массовая гибель рыбы.

Об этом сообщает РБК-Украина со ссылкой на страницу Мариупольского городского совета.

"Оккупанты приступили к строительству непутевого перекрытия через реку Кальчик. Застройка происходит варварскими методами с применением шлака. Из-за его попадания в воду, в реке может начаться мор рыбы", - говорится в сообщении.

Отмечается, что происходит нерест. Такие действия оккупантов не позволяют увеличиваться популяции рыбы не только в реке, но и в Азовском море. Россияне руководствуются устаревшими методиками советских времен, где вопросом экологии никогда не были в приоритете.

"Оккупанты сознательными действиями уничтожают экосистему реки и Азовского моря. После деоккупации одним из серьезных вызовов станет решение экологических проблем в городе. Загрязнение почвы, рек и стихийные свалки внутри Мариуполя. Это только то, что мы понимаем сейчас. Какая ситуация на самом деле - это еще открытый вопрос", - мэр Мариуполя Вадим Бойченко.

В Мариуполе русские оккупанты демонтировали памятник художнику Архипу Куинджи, а ранее разворовали музей пейзажиста.

В Мариуполе, в одном из жилых массивов в Приморском районе, российские кафиры уничтожили 29 многоэтажек. Сейчас на этом месте пустырь.

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