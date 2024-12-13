Из-за атак РФ в Покровске остановилась крупнейшая шахта коксующегося угля

В Донецкой области возле Покровска приостановил работу угольная площадка "Шахтоуправления "Покровское". Это крупнейшая в Украине шахта по добыче коксующегося угля.

Об этом сообщает РБК-Украина со ссылкой на пресс-службу компании.

На остановленной площадке расположены вертикальный ствол шахты "Покровское" и административный комплекс. Также известно, что основной персонал и их семьи были эвакуированы.

"Другие ключевые объекты продолжают работать. "Метинвест" совместно с Покровской городской военной администрацией и представителями Вооруженных сил Украины внимательно следит за ситуацией с безопасностью в городе и промышленных объектов", - сказано в сообщении.

Стоит заметить, что решение о продолжении работы всех промышленных объектов будет приниматься с учетом ситуации на фронте.

Что известно о "Шахтоуправлении "Покровское"

Шахтоуправление "Покровское" - одно из крупнейших угольных предприятий Украины, расположенное в Донецкой области.

Оно специализируется на добыче коксующегося угля, который используется в металлургической промышленности. Предприятие является одним из ведущих производителей угля в стране и играет важную роль в экономике региона, обеспечивая работой тысячи работников.

В последние годы "Покровское" работает в условиях сложной ситуации в регионе из-за военных действий, что влияет на его производственные процессы и логистику.

Ситуация на фронте на Покровском направлении

Стоит напомнить, ранее СМИ писали о том, что россияне могут готовить наступление на Покровск в Донецкой области. Эта операция может быть кульминацией наступательной операции россиян на этом направлении.

А вот по словам главнокомандующего ВСУ Александра Сирского, уже несколько месяцев Покровское направление остается одним из самых сложных в контексте противостояния с российскими оккупантами. Потери РФ там стабильно высокие.