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Чемпион НБА подписал рекордный контракт с лидером команды

Бостон, Вторник 02 июля 2024 15:59
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Чемпион НБА подписал рекордный контракт с лидером команды Фото: Джейсон Тейтум на чемпионском параде "Селтикс" (bostonglobe.com)
Автор: Антон Федорцив

Универсальный форвард "Бостон Селтикс" Джейсон Тейтум заключил новый договор с чемпионом Национальной баскетбольной ассоциации.

Об этом сообщает РБК-Украина со ссылкой на ESPN.

Американец подписал новый пятилетний контракт с "Селтикс". Соглашение стало рекордным в истории НБА.

Тейтум заработает по обновленному договору 314 млн долларов. Предыдущий рекорд тоже установил "Бостон". В прошлом году менеджмент клуба подписал контракт с Джейленом Брауном на 304 млн "зеленых". Оба исполнителя сыграли ведущую роль в чемпионском сезоне "Селтикс".

Предыдущий договор Тейтума с "Бостоном" был рассчитан до 2025 года. По нему форвард заработал бы 195 млн долларов.

Кто такой Джейсон Тейтум

Уроженец Сент-Луиса, на студенческом выступал за Университет Дьюка. Выбран "Бостоном" под 3-м номером драфта НБА-2017.

Провел в рядах "Селтикс" семь сезонов подряд и стал чемпионом НБА-2024. Пятикратный участник Матча всех звезд и MVP выставочного поединка в прошлом году. Со сборной США выиграл Олимпийские игры 2020 года.

Сотрудничает с брендами Jordan, Subway и Gatorade. Воспитывает 6-летнего сына Джейсона-младшего.

К слову, ранее "Лейкерс" забрали Джеймса-младшего на драфте НБА-2024.

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