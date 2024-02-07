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Чемпион Италии положил глаз на звезду "Динамо": его сравнили с топ-бомбардиром Серии А

Неаполь, Среда 07 февраля 2024 14:20
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Чемпион Италии положил глаз на звезду "Динамо": его сравнили с топ-бомбардиром Серии А Фото: Владислав Ванат на собрании столичного гранда (facebook.com/fcdynamoua)
Автор: Антон Федорцив

Форвард сборной Украины Владислав Ванат попал в сферу интересов итальянского "Наполи".

Об этом сообщает РБК-Украина со ссылкой на Spazio Napoli.

22-летний нападающий оказался на радарах чемпиона Италии. Украинец якобы стал одним из вариантов на замену основному голеадору "партенопейцев" Виктору Осимхену.

Ванат будет среди кандидатов на усиление атаки "Наполи". Потенциальный трансфер форварда обойдется неаполитанцам в 15-20 млн евро. Итальянский гранд запланировал продажу Осимхена за 130 млн в евровалюте, поэтому серьезно сэкономит на лидере атак "Динамо".

В первой команде "бело-синих" Ванат дебютировал в сезоне 2020/21. В нынешней кампании он провел 16 матчей во всех турнирах, в которых забил 7 мячей и отдал 5 результативных передач. В рядах сборной Украины нападающий сыграл 5 поединков.

"Наполи" в сезоне 2023/24

Неаполитанцы начали футбольный год с Руди Гарсией во главе. В ноябре его заменил Вальтер Мадзарри.

На данный момент "Наполи" идет на 7-й строчке в Серии А. "Партенопейцы" набрали 35 очков и лишь на четыре пункта отстают от зоны Лиги чемпионов. На евроарене команда вышла в плей-офф ЛЧ, где встретится с испанской "Барселоной" в 1/8 финала 21 февраля и 12 марта.

Лучший бомбардир "Наполи" – Осимхен (8 мячей во всех турнирах). В прошлом году нигерийский форвард выиграл гонку голеадоров Серии А (26 голов).

К слову, ранее собрали подборку самых перспективных украинцев в чемпионатах Италии и Германии.

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