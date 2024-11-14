Ждем в Украине: ТОП-5 электромобилей, которые выйдут на европейские рынки до конца года

Несмотря на существенные изменения тенденций на мировом рынке электромобилей – от полного восторга до уменьшения инвестиций, количество "зеленых" машин в Европе и Украине в частности постепенно увеличивается. Мы собрали ТОП-5 автомобилей на электротяге, которые до конца года выйдут на рынки Европы.

Citroën ë-C3

Городской электромобиль Citroën ë-С3 будет иметь запас хода до 320 км. Аккумуляторная батарея на ë-С3 – современная литий-ферро-фосфатная типа LFP емкостью 44 кВт*ч. Интересно, что в 2025 году появится более дешевая версия с меньшим аккумулятором и "дальнобойностью" 200 км.

За движение нового кроссовера отвечает электродвигатель на 83 кВт (113 л.с.). Его показателей достаточно как для ежедневных городских поездок, так и для загородных путешествий. Машина ускоряется с места до 100 км/ч около 11 секунд и предлагает максимальную скорость 135 км/ч.

Новый электромобиль Citroën ë-С3 со временем начнет продаваться и в Украине. Примерная цена – от 19 990 евро за версию с пробегом 200 км и от 23 300 евро за машину с автономностью в 320 км. – You и Max.

Fiat Topolino

Стильный электромобиль длиной 2.53 метра оснащен электродвигателем мощностью всего 6 кВт. Этого достаточно, чтобы достичь максимальной скорости в 45 км/ч.

Topolino доступен в единственном мятно-зеленом цвете, но вы можете выбрать одну из двух версий: закрытую и открытую, без дверей и со складным полотном на крыше. В отличие от "родственников" Citroën Ami и Opel Rocks-e, итальянский электромобиль предлагает гораздо более классический дизайн. Известно, что в Италии цены на новинку стартуют с отметки в 9890 евро.

Ford E-Transit Custom

Электрический фургон получил аккумуляторные батареи, обеспечивающие запас хода до 380 км. Интересно, что автомобиль может выступать в качестве источника энергии – к нему можно подключить инструменты, фонари и другие электрические приборы.

Новинка получила батарею на 74 кВт*ч. Также со временем покупателям будут доступны версии с батареями на 100 и 160 кВт*ч. Бортовое зарядное устройство мощностью 11 кВт может зарядить аккумулятор младшей версии за 7-8 часов, при использовании быстрой зарядки мощностью 125 кВт 80% энергии машина получит всего за 41 минуту.

Электромобиль содержит 30 модулей, которые могут обновляться отдельно с использованием облачных технологий. В машине используются технологии связи 5G, позволяющие развернуть на его базе мобильный офис.

Известно, что новинка станет конкурентом таких моделей как Opel Vivaro-e, Citroen e-Dispatch, Peugeot e-Expert, Toyota Proace Electric и других.

Kia EV3

Kia EV3 – это самый компактный электромобиль корейского бренда, его премьера состоялась в прошлом мая. Есть небольшой кроссовер длиной 4,3 метра. Дизайн выполнен в фирменном стиле Opposites United и напоминает старшую модель EV9.

Предусмотрены два варианта облика: Baseline и GT-Line с более агрессивным рисунком бамперов и полностью черными колесными дисками другого дизайна. В отличие от Kia Soul EV, которому новинка пришла на смену, эту машину изначально проектировали как электромобиль. В основе лежит модульная платформа E-GMP – а точнее ее 400-вольтовый вариант.

Европейским покупателям предложен только переднеприводный кроссовер с электромотором мощностью 204 лошадиные силы. Впрочем, дальше обещают и полноприводную двухмоторную версию. Предусмотрены два варианта батарей: на 58,3 или 81,4 кВт*ч. Запас хода составляет 436 и 605 км соответственно. Цены на электромобиль в Германии начинаются с 36 тысяч евро.

Volvo EX90

Новый Volvo EX90 был презентован еще в ноябре 2022 года, и на него уже начали принимать заказы, причем в Украине оформить заявку можно было еще с 2023 года. В планах шведской компании производить по 150 тысяч этих кроссоверов в год.

Электромобиль Volvo EX90 будет доступен в версиях на 6 и 7 мест, а затем начнут выпускать и роскошный четырехместный вариант Excellence. Традиционно у Volvo есть серьезный арсенал электронных ассистентов. К тому же авто получило систему полуавтономного движения.

Новый Volvo EX90 2024 года выпускается в полноприводных версиях с силовой установкой мощностью 408-517 л.с. Все они комплектуются аккумуляторной батареей емкостью 111 кВтч, а заявленный запас хода составляет 580-600 км. Цена Volvo EX90 стартует с 78 тысяч долларов.